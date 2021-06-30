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Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами

Глава государства также отметил, что коммерческие банки для сужения до нуля возможности мошенников должны контролировать переводы и получение средств.

30 июня, 10:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги у граждан. Об этом в ходе ежегодной прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я так понимаю, что фишинговые сайты — это от слова "рыба", наверное. Раньше, чтобы обнаружить и закрыть их, у ЦБ уходило несколько месяцев. Теперь они делают это в течение трёх дней", — сказал президент.

Глава государства также указал, что коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников.

Число фишинговых сайтов в России достигло миллиона

Число фишинговых сайтов в России достигло миллиона

Ранее россиян предупредили о росте числа сайтов, имитирующих площадки для объявлений. Мошенники занимаются поиском телефонных номеров по открытым источникам и присылают ссылки на сайты-имитации в мессенджеры и на почту.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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