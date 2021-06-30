Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами

Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги у граждан. Об этом в ходе ежегодной прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я так понимаю, что фишинговые сайты — это от слова "рыба", наверное. Раньше, чтобы обнаружить и закрыть их, у ЦБ уходило несколько месяцев. Теперь они делают это в течение трёх дней", — сказал президент.

Глава государства также указал, что коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников.

Ранее россиян предупредили о росте числа сайтов, имитирующих площадки для объявлений. Мошенники занимаются поиском телефонных номеров по открытым источникам и присылают ссылки на сайты-имитации в мессенджеры и на почту.