Путин рассказал, почему эквадорские бананы дешевле российской моркови
Глава государства признал, что в стране овощи и фрукты пока производятся в недостаточном объёме.
Путин рассказал, почему эквадорские бананы дешевле российской моркови. Видео © LIFE
Эквадорские бананы в России стоят дешевле произведённой в стране картошки и морковки по причине того, что своего урожая нам не хватило. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"У нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой. <...> Овощи и фрукты пока производятся в недостаточном для страны объёме", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Путин уточнил, что завозят фрукты, как правило, не из ближайших стран, а оттуда, где потеплее. В этом вопросе нужно обращать внимание на логистику и стоимость доставки, уточнил президент. Он признался, что дополнительные меры применяются властями, однако не по всем группам товаров.
Ранее Владимир Путин раскрыл, за счёт чего снизятся цены на продукты. В 2020 году и в начале текущего года в РФ был зафиксирован рост стоимости товаров, был принят ряд мер, напомнил российский лидер.
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