Путин рассказал, почему эквадорские бананы дешевле российской моркови. Видео © LIFE

Эквадорские бананы в России стоят дешевле произведённой в стране картошки и морковки по причине того, что своего урожая нам не хватило. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"У нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой. <...> Овощи и фрукты пока производятся в недостаточном для страны объёме", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Путин уточнил, что завозят фрукты, как правило, не из ближайших стран, а оттуда, где потеплее. В этом вопросе нужно обращать внимание на логистику и стоимость доставки, уточнил президент. Он признался, что дополнительные меры применяются властями, однако не по всем группам товаров.