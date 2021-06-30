Путин раскрыл, за счёт чего снизятся цены на продукты

Цены на продукты в России позволит снизить новый урожай. Об этом во время прямой линии заявил глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что стоимость товаров увеличивается в разных странах мира. Так, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

"Самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале лета. Больше всего вырос сахар — на 41%, потом на подсолнечное масло. <...> Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит", — сказал Путин.