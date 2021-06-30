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Путин раскрыл, за счёт чего снизятся цены на продукты

В 2020 году и в начале текущего года в РФ был зафиксирован рост стоимости товаров, был принят ряд мер, напомнил российский лидер.

30 июня, 09:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цены на продукты в России позволит снизить новый урожай. Об этом во время прямой линии заявил глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что стоимость товаров увеличивается в разных странах мира. Так, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

"Самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале лета. Больше всего вырос сахар — на 41%, потом на подсолнечное масло. <...> Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит", — сказал Путин.

Как уже писал Лайф, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Глава государства уже начал общение с россиянами. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Мишустин заявил о необходимости постоянного мониторинга цен на продукты

Мишустин заявил о необходимости постоянного мониторинга цен на продукты

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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