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Брата Александра Кокорина оштрафовали за неповиновение полицейскому

Молодого человека и его друга уже отпустили из отделения. По версии адвоката Кокорина-младшего, правоохранителей не устроил их "формат общения".

30 июня, 09:52
<p>Кирилл Кокорин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Кирилл Кокорин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Пресненский суд Москвы назначил штраф младшему брату футболиста Александра Кокорина, Кириллу, и его приятелю Карену Григоряну, которых задержали возле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

Молодые люди признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1-й статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Каждому назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Виноват "формат общения": Адвокат назвал Лайфу настоящую причину задержания брата Александра Кокорина

Виноват "формат общения": Адвокат назвал Лайфу настоящую причину задержания брата Александра Кокорина

Напомним, утром 30 июня Кирилла Кокорина вместе с приятелем задержали и доставили в полицию. Изначально сообщалось, что они не смогли пройти в ресторан и устроили драку с сотрудниками заведения. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Лайф узнал, куда со скандалом прорывались пьяный Кирилл Кокорин и его приятель

Лайф узнал, куда со скандалом прорывались пьяный Кирилл Кокорин и его приятель

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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