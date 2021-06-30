Брата Александра Кокорина оштрафовали за неповиновение полицейскому

Пресненский суд Москвы назначил штраф младшему брату футболиста Александра Кокорина, Кириллу, и его приятелю Карену Григоряну, которых задержали возле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

Молодые люди признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1-й статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Каждому назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Напомним, утром 30 июня Кирилла Кокорина вместе с приятелем задержали и доставили в полицию. Изначально сообщалось, что они не смогли пройти в ресторан и устроили драку с сотрудниками заведения. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.