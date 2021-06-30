Путин назвал число привитых от коронавируса россиян
Глава государства уточнил, что тяжёлых последствий в стране после вакцинации не зарегистрировано, в отличие от вакцин AstraZeneca или Pfizer.
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Около 23 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Президент уточнил, что в стране не зарегистрировано трагических случаев и последствий после прививки, как было после укола вакцинами AstraZeneca или Pfizer.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве руководителей регионов РФ вводить обязательную вакцинацию. Такие меры рекомендованы санитарными врачами и предназначены для отдельных категорий граждан, отметил глава государства.
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