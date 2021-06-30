Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Около 23 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Президент уточнил, что в стране не зарегистрировано трагических случаев и последствий после прививки, как было после укола вакцинами AstraZeneca или Pfizer.