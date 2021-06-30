НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Глава государства уточнил, что тяжёлых последствий в стране после вакцинации не зарегистрировано, в отличие от вакцин AstraZeneca или Pfizer.

30 июня, 09:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Около 23 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Президент уточнил, что в стране не зарегистрировано трагических случаев и последствий после прививки, как было после укола вакцинами AstraZeneca или Pfizer.

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве руководителей регионов РФ вводить обязательную вакцинацию. Такие меры рекомендованы санитарными врачами и предназначены для отдельных категорий граждан, отметил глава государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1