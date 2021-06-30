Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой вакциной он привился от коронавируса — это "Спутник V". При этом глава государства подчеркнул, что все российские препараты хорошие и качественные.

"Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентного преимущества одной вакцины перед другой... Когда я делал прививку, в гражданском обороте было две вакцины... Я принял для себя решение привиться "Спутником V", — сказал глава государства.

По его словам, после первого укола он не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а часа через четыре была чувствительность в месте укола. После второй прививки температура была 37,2, но быстро пришла в норму.