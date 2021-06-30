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Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

По его словам, после первого укола он не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а часа через четыре была чувствительность в месте укола.

30 июня, 09:21

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой вакциной он привился от коронавируса — это "Спутник V". При этом глава государства подчеркнул, что все российские препараты хорошие и качественные.

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки

"Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентного преимущества одной вакцины перед другой... Когда я делал прививку, в гражданском обороте было две вакцины... Я принял для себя решение привиться "Спутником V", — сказал глава государства.

По его словам, после первого укола он не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а часа через четыре была чувствительность в месте укола. После второй прививки температура была 37,2, но быстро пришла в норму.

"Я надеюсь, в большинстве своём граждане нашей страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством", — добавил президент.

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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