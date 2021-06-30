Путин заявил о праве руководителей регионов РФ вводить обязательную вакцинацию
Такие меры рекомендованы санитарными врачами и предназначены для отдельных категорий граждан, отметил глава государства.
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Руководители регионов России имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан согласно закону от 1998 года. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
"В случае подъёма заболеваемости в отдельных регионах России по рекомендации санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан", — сказал глава государства.
Путин отметил, что такие меры — в рамках законодательства и никакой неразберихи в данном вопросе нет.
Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Забайкальском крае, а также Курской и Смоленской областях. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.
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