Путин заявил о праве руководителей регионов РФ вводить обязательную вакцинацию

Руководители регионов России имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан согласно закону от 1998 года. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае подъёма заболеваемости в отдельных регионах России по рекомендации санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан", — сказал глава государства.