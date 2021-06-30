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"Не пустила без очереди": Женщине сломали челюсть в драке из-за прививки от ковида в подмосковном ТЦ

Мужчина попытался прорваться в пункт вакцинации, но ему преградили путь дамы.

30 июня, 09:28

Женщине сломали челюсть в драке из-за прививки от ковида в подмосковном ТЦ

В подмосковном Пушкине между посетителями, которые стояли в очереди на вакцинацию от ковида, произошла драка. Причиной потасовки стало не обилие людей, а попытка одного из мужчин пройти к врачам без очереди.

Несколько женщин преградили ему дорогу, и началась драка. Из толпы выкрикивали, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на мужчину нападает женщина и бьёт его кулаками. Охранники отвели её в сторону, но она снова набросилась на него. Люди пытались разнять дерущихся. Но получилось это у них не очень удачно. В результате потасовки пострадали две женщины, у одной из них перелом челюсти.

Вирусолог объяснила, кому нельзя делать прививку от ковида в мобильном пункте и почему

Вирусолог объяснила, кому нельзя делать прививку от ковида в мобильном пункте и почему

А ранее Лайф рассказывал, как десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Санкт-Петербурге. Местные жители засняли длинную цепочку из людей на улице возле входа в пункт. По словам очевидца, собралось "человек под 80".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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