Женщине сломали челюсть в драке из-за прививки от ковида в подмосковном ТЦ

В подмосковном Пушкине между посетителями, которые стояли в очереди на вакцинацию от ковида, произошла драка. Причиной потасовки стало не обилие людей, а попытка одного из мужчин пройти к врачам без очереди.

Несколько женщин преградили ему дорогу, и началась драка. Из толпы выкрикивали, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на мужчину нападает женщина и бьёт его кулаками. Охранники отвели её в сторону, но она снова набросилась на него. Люди пытались разнять дерущихся. Но получилось это у них не очень удачно. В результате потасовки пострадали две женщины, у одной из них перелом челюсти.