Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации
Глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью прививок.
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Президент России Владимир Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Речь об этом зашла в ходе его прямой линии в среду, 30 июня.
"Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — подчеркнул он.
При этом Путин отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.
"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в Интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", — указал российский лидер.
Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Самыми популярными темами в этом году стали борьба с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также улучшение жилищных условий.
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