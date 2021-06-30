Президент России Владимир Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Речь об этом зашла в ходе его прямой линии в среду, 30 июня.

"Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — подчеркнул он.

При этом Путин отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.

"Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в Интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", — указал российский лидер.