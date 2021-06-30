Путин рассказал, будет ли в России локдаун
Президент отметил, что обязательная вакцинация в некоторых регионах введена именно для того, чтобы предотвратить повсеместный карантин.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, будет ли в стране вводиться локдаун из-за коронавируса. На соответствующий вопрос он ответил во время прямой линии.
"Действия наших коллег в отдельных регионах (введение обязательной вакцинации. — Прим. Лайфа) как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди остаются без работы, без заработной платы", — сказал Путин.
Президент отметил, что предотвратить распространение болезни можно только с помощью вакцины. Он также выразил надежду, что предубеждение россиян будет проходить с увеличением темпов прививочной кампании.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
Комментариев: 0