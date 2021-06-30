Путин рассказал, будет ли в России локдаун

Президент России Владимир Путин рассказал, будет ли в стране вводиться локдаун из-за коронавируса. На соответствующий вопрос он ответил во время прямой линии.

"Действия наших коллег в отдельных регионах (введение обязательной вакцинации. — Прим. Лайфа) как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди остаются без работы, без заработной платы", — сказал Путин.