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Путин рассказал, будет ли в России локдаун

Президент отметил, что обязательная вакцинация в некоторых регионах введена именно для того, чтобы предотвратить повсеместный карантин.

30 июня, 09:23
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, будет ли в стране вводиться локдаун из-за коронавируса. На соответствующий вопрос он ответил во время прямой линии.

"Действия наших коллег в отдельных регионах (введение обязательной вакцинации. — Прим. Лайфа) как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди остаются без работы, без заработной платы", — сказал Путин.

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Президент отметил, что предотвратить распространение болезни можно только с помощью вакцины. Он также выразил надежду, что предубеждение россиян будет проходить с увеличением темпов прививочной кампании.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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