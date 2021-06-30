Путин: Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права
С соответствующим вопросом к российскому лидеру обратился москвич, супругу которого грозят уволить, если она не привьётся.
Путин: Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права. Видео © Трансляция
Президент России Владимир Путин заявил, что требовать сделать прививку от коронавируса от граждан, которые имеют отвод по медицинским показаниям, незаконно. Об этом он сказал, отвечая на вопрос россиянина во время прямой линии. Москвич Евгений Цветков рассказал, что его супруга, которая является учителем в одной из школ, попала в ситуацию, где директор школы требует от неё вакцинироваться, несмотря на наличие медотвода, иначе женщине грозит увольнение.
"Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что, вероятно, руководитель учебного учреждения не знает об этом. Он также выразил надежду, что директор услышит это во время прямой линии и снимет незаконные требования.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
Комментариев: 0