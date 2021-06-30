Путин: Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права

Президент России Владимир Путин заявил, что требовать сделать прививку от коронавируса от граждан, которые имеют отвод по медицинским показаниям, незаконно. Об этом он сказал, отвечая на вопрос россиянина во время прямой линии. Москвич Евгений Цветков рассказал, что его супруга, которая является учителем в одной из школ, попала в ситуацию, где директор школы требует от неё вакцинироваться, несмотря на наличие медотвода, иначе женщине грозит увольнение.