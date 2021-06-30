Видео © Instagram / albi.koroleva

Хоккеист "Авангарда" Денис Зернов решил совсем не по назначению использовать завоёванный "ястребами" Кубок Гагарина и приготовил в нём окрошку. Однако пользователи соцсетей такого "креатива" не оценили.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как хоккеист и его спутница заливают квасом блюдо, делая это до самых краёв. Фотографии были выложены в официальный инстаграм омского клуба.

"Я просто в шоке! Весь сезон биться, а потом туда окрошки налить. Зернов, ты в здравом уме?" — написал один из пользователей.

"То есть вот так вы обесцениваете кубок?" — отметил другой комментатор.

Добавим, что по традиции Кубок Гагарина путешествует по родным городам его обладателей. Так, Зернов привёз трофей в родной Челябинск.