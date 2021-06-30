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Путин рассказал о близких людях, заболевших коронавирусом после прививки

У дочери президента страны после вакцинации поднялась температура, однако в целом она перенесла её хорошо.

30 июня, 09:37

Президент России Владимир Путин рассказал, что его близкие люди, поставившие прививку от коронавируса, всё-таки заболели.

"Очень известные люди после прививки заболели, но не буду называть, это личная вещь. Буквально неделю назад один из моих коллег заболел. У меня близкие люди некоторые вакцинировались, заболели тоже, но достаточно быстро всё прошло", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Путин признался, что у его дочери после прививки температура поднялась до 37,5, однако в целом всё прошло хорошо. Президент отметил, что в среднем после вакцинации коронавирусом болеет около 10% человек.

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

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Ранее в ходе прямой линии Путин отметил, что руководители регионов России имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан согласно закону от 1998 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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