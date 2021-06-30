Путин рассказал о близких людях, заболевших коронавирусом после прививки

Президент России Владимир Путин рассказал, что его близкие люди, поставившие прививку от коронавируса, всё-таки заболели.

"Очень известные люди после прививки заболели, но не буду называть, это личная вещь. Буквально неделю назад один из моих коллег заболел. У меня близкие люди некоторые вакцинировались, заболели тоже, но достаточно быстро всё прошло", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Путин признался, что у его дочери после прививки температура поднялась до 37,5, однако в целом всё прошло хорошо. Президент отметил, что в среднем после вакцинации коронавирусом болеет около 10% человек.