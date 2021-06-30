Путин заявил, что Зеленский отдал Украину под внешнее управление. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. Об этом глава РФ сказал во время прямой линии.

"Но что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности страны решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти — в Берлине и Париже", — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что не отказывается от встречи с украинским коллегой, "надо только понять, о чём говорить".

Ранее во время прямой линии Путин назвал украинцев и русских одним народом. Глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.