"Кстати говоря, в условиях Советского Союза при достаточно жёсткой системе вакцинации, а там было практически всё обязательно, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал. Тук-тук-тук — всем ставили одинаково. И мне тоже, конечно. А что? Я жил в простой рабочей семье, у меня родители рабочие были. Кто их там спрашивал? Никто не спрашивал никогда, и меня никто не спрашивал. В очередь выстроили в медкабинет: пам-пам-пам, всем сделали — всё, до свидания. Зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекцией, стабильная", — указал российский лидер.