"Пам-пам-пам, всем сделали — всё, до свидания": Путин вспомнил о советском опыте обязательной вакцинации
Глава государства в ходе прямой линии отметил, что жил в простой рабочей семье. И когда делали прививки — "никто не спрашивал никогда".
Фото © LIFE / Павел Баранов
Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил о советском опыте обязательной вакцинации. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, как проводилась вакцинация в СССР. Глава государства отметил, что остаётся противником обязательной вакцинации. При этом добавил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью прививок.
"Кстати говоря, в условиях Советского Союза при достаточно жёсткой системе вакцинации, а там было практически всё обязательно, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал. Тук-тук-тук — всем ставили одинаково. И мне тоже, конечно. А что? Я жил в простой рабочей семье, у меня родители рабочие были. Кто их там спрашивал? Никто не спрашивал никогда, и меня никто не спрашивал. В очередь выстроили в медкабинет: пам-пам-пам, всем сделали — всё, до свидания. Зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекцией, стабильная", — указал российский лидер.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Глава государства уже начал общение с россиянами. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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