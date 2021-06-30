НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал украинцев и русских одним народом

Глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.

30 июня, 09:39

Путин назвал украинцев и русских одним народом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что Украина не входит в список недружественных стран, и сам он не считает украинский народ недружественным.

"Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ... Мы единое целое. При этом сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России", — подчеркнул Путин.

Путин призвал уважать национальную самобытность украинцев, но не забывать общую историю

Путин призвал уважать национальную самобытность украинцев, но не забывать общую историю

Президент РФ сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения, кроме того, он прокомментировал законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ Украины, заявив, что это "уму непостижимо".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1