Путин назвал украинцев и русских одним народом
Глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.
Путин назвал украинцев и русских одним народом. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что Украина не входит в список недружественных стран, и сам он не считает украинский народ недружественным.
"Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ... Мы единое целое. При этом сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России", — подчеркнул Путин.
Президент РФ сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения, кроме того, он прокомментировал законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ Украины, заявив, что это "уму непостижимо".
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