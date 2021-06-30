Путин назвал украинцев и русских одним народом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что Украина не входит в список недружественных стран, и сам он не считает украинский народ недружественным.

"Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ... Мы единое целое. При этом сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России", — подчеркнул Путин.