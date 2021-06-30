Путин: Власти выделят серьёзные средства на создание системы реабилитации после ковида

Российские власти выделят средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в среду, 30 июня.

Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Самыми популярными темами в этом году стали борьба с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также улучшение жилищных условий.