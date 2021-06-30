НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Власти выделят серьёзные средства на создание системы реабилитации после ковида

Ранее глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью прививок.

30 июня, 09:53

Фото © Pixabay

Российские власти выделят средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в среду, 30 июня.

"Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации", — сказал он.

Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Самыми популярными темами в этом году стали борьба с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также улучшение жилищных условий.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России

сегодня в 11:08

Путин назвал все российские вакцины от ковида абсолютно безвредными

сегодня в 10:46

Путин призвал верить данным Голиковой о 2,5% заболевающих ковидом после вакцинации

сегодня в 10:43

СК начал проверку по обращению жителя Омска к Путину о лишении звания ветерана труда

сегодня в 11:07

Путин назвал незаконным отказ в выплате пособия по безработице

сегодня в 11:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1