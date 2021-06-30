Путин: Власти выделят серьёзные средства на создание системы реабилитации после ковида
Ранее глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью прививок.
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Российские власти выделят средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в среду, 30 июня.
"Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации", — сказал он.
Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Самыми популярными темами в этом году стали борьба с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также улучшение жилищных условий.
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