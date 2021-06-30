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Путин назвал мировые индексы на продукты самыми высокими за последние 10 лет

Россия, как участник глобальной экономики, также страдает от этого, заметил глава государства.

30 июня, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировые индексы на продукты сейчас находятся на самом высоком уровне последние десять лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет, к сожалению, это общемировая тенденция. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", — сказал глава государства.

Среди причин Путин назвал ковидные последствия и сокращения производства. Президент признал, что в России был самый большой рост на сахар и подсолнечное масло в прошлом году и начале этого, однако кабмин принял меры для сдерживания цен, среди которых заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, выдача субсидий производителям конечных продукций и другие.

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Ранее Лайф рассказывал, что правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен. Планируется, что система будет состоять из двух частей и при достижении красной линии запускать меры реагирования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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