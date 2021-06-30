Путин назвал мировые индексы на продукты самыми высокими за последние 10 лет
Россия, как участник глобальной экономики, также страдает от этого, заметил глава государства.
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Мировые индексы на продукты сейчас находятся на самом высоком уровне последние десять лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет, к сожалению, это общемировая тенденция. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", — сказал глава государства.
Среди причин Путин назвал ковидные последствия и сокращения производства. Президент признал, что в России был самый большой рост на сахар и подсолнечное масло в прошлом году и начале этого, однако кабмин принял меры для сдерживания цен, среди которых заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, выдача субсидий производителям конечных продукций и другие.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен. Планируется, что система будет состоять из двух частей и при достижении красной линии запускать меры реагирования.
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