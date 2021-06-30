Путин назвал мировые индексы на продукты самыми высокими за последние 10 лет

Мировые индексы на продукты сейчас находятся на самом высоком уровне последние десять лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет, к сожалению, это общемировая тенденция. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", — сказал глава государства.

Среди причин Путин назвал ковидные последствия и сокращения производства. Президент признал, что в России был самый большой рост на сахар и подсолнечное масло в прошлом году и начале этого, однако кабмин принял меры для сдерживания цен, среди которых заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, выдача субсидий производителям конечных продукций и другие.