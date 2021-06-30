Путина озадачил вопрос дозвонившегося на прямую линию третьеклассника о школе

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина к нему обратился ученик третьего класса московской школы. Мальчик спросил о начале нового учебного года: встретят его школьники за партой или дома.

"Полноценного ответа нет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали", — ответил российский лидер.