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Путина озадачил вопрос дозвонившегося на прямую линию третьеклассника о школе

Мальчика интересовало, будет ли в новом учебном году удалёнка. Глава государства признал, что прогнозы делать сейчас сложно.

30 июня, 10:00

Третьеклассник спросил Путина о школе. Видео © LIFE

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина к нему обратился ученик третьего класса московской школы. Мальчик спросил о начале нового учебного года: встретят его школьники за партой или дома.

"Полноценного ответа нет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали", — ответил российский лидер.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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