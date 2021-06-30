Путина озадачил вопрос дозвонившегося на прямую линию третьеклассника о школе
Мальчика интересовало, будет ли в новом учебном году удалёнка. Глава государства признал, что прогнозы делать сейчас сложно.
Третьеклассник спросил Путина о школе. Видео © LIFE
В ходе прямой линии президента России Владимира Путина к нему обратился ученик третьего класса московской школы. Мальчик спросил о начале нового учебного года: встретят его школьники за партой или дома.
"Полноценного ответа нет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали", — ответил российский лидер.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
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