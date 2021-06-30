Путин назвал абсолютно необоснованными решения о лишении звания ветерана труда
Российский лидер отметил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют.
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Президент России Владимир Путин считает абсолютно необоснованными решения региональных властей о лишении людей звания ветерана труда. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя Омска Владимира Василькова.
"Это региональные решения, когда присваивались звания ветерана труда. И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно, если уж это звание было присвоено. <...> Считаю, что это неправильное решение, моё мнение такое. И надеюсь, что в Омске меня услышат", — сказал Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что в стране есть правило, предусмотренное конституцией, согласно которому нельзя лишать людей тех льгот, которые они уже имеют.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Была опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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