Путин назвал абсолютно необоснованными решения о лишении звания ветерана труда

Президент России Владимир Путин считает абсолютно необоснованными решения региональных властей о лишении людей звания ветерана труда. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя Омска Владимира Василькова.

"Это региональные решения, когда присваивались звания ветерана труда. И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно, если уж это звание было присвоено. <...> Считаю, что это неправильное решение, моё мнение такое. И надеюсь, что в Омске меня услышат", — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что в стране есть правило, предусмотренное конституцией, согласно которому нельзя лишать людей тех льгот, которые они уже имеют.