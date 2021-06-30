НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал абсолютно необоснованными решения о лишении звания ветерана труда

Российский лидер отметил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют.

30 июня, 10:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает абсолютно необоснованными решения региональных властей о лишении людей звания ветерана труда. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя Омска Владимира Василькова.

"Это региональные решения, когда присваивались звания ветерана труда. И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно, если уж это звание было присвоено. <...> Считаю, что это неправильное решение, моё мнение такое. И надеюсь, что в Омске меня услышат", — сказал Путин.

Путин оценил зарплату тракториста — Героя Труда словом "маловато"

Путин оценил зарплату тракториста — Героя Труда словом "маловато"

Российский лидер также подчеркнул, что в стране есть правило, предусмотренное конституцией, согласно которому нельзя лишать людей тех льгот, которые они уже имеют.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Была опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России

сегодня в 11:08

СК начал проверку по обращению жителя Омска к Путину о лишении звания ветерана труда

сегодня в 11:07

"Они нас посылают подальше": Путин ответил на вопрос тиктокера о блокировке зарубежных соцсетей

сегодня в 11:01

Путин: У каждой территории России будет куратор из правительства

сегодня в 11:18

"Это неправильно": Олимпийская чемпионка Журова осудила избиение украинскими фанатами болельщика с флагом РФ

сегодня в 11:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1