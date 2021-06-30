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Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы главы регионов проводили с местными жителями прямые линии. Он отметил, что это "никому не помешает".

"Такое прямое общение, оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Но ещё важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая выборка чрезвычайно важна, чтобы власти могли скорректировать свои практические действия в важнейших сферах, например, социальной политике и здравоохранении. Поэтому российский лидер рекомендовал руководителям регионов прислушиваться к мнению граждан. При этом Путин добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы всё работало в автоматическом режиме, а проблем, для решения которых необходимо привлечение президента или губернатора, становилось всё меньше.