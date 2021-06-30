Путин пошутил о "налоге на голову", комментируя слухи о введении пошлин на скот

Путин пошутил о "налоге на голову" за слухи о введении в России пошлин на скот. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о том, будет ли в стране введён налог на скот.

"Налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Никакого налога на скот у нас вводить не собираются", — сказал глава государства.