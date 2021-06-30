Путин пошутил о "налоге на голову", комментируя слухи о введении пошлин на скот
Глава государства поспешил развеять опасения сельхозпроизводителей по данному поводу.
Путин пошутил о "налоге на голову" за слухи о введении в России пошлин на скот. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о том, будет ли в стране введён налог на скот.
"Налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Никакого налога на скот у нас вводить не собираются", — сказал глава государства.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
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