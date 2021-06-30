Путин сделал прогноз по инфляции в России
Как указал глава государства, она поднялась до 5,9%. Сейчас перед властями стоит задача для её подавления.
Фото © Shutterstock
Годовая инфляция в РФ находится на уровне 5,9%, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. По мнению главы государства, снизить её до таргета в 4% в 2021 году вряд ли удастся, инфляция будет находиться на уровне 5%.
"Инфляция у нас подросла почти под 6% — 5,9% сейчас показывает", — сказал президент.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
Комментариев: 0