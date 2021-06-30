Путин сделал прогноз по инфляции в России

Годовая инфляция в РФ находится на уровне 5,9%, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. По мнению главы государства, снизить её до таргета в 4% в 2021 году вряд ли удастся, инфляция будет находиться на уровне 5%.

"Инфляция у нас подросла почти под 6% — 5,9% сейчас показывает", — сказал президент.