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В Минздраве рассказали о переходе на "рутинную" вакцинацию от ковида после достижения коллективного иммунитета

В ведомстве указали на важность прививок от коронавируса вне зависимости от наличия антител.

30 июня, 10:17
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу вакцинация будет проходить в плановом режиме — раз в год. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесённого заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции", — пояснили в ведомстве.

При этом за гражданином останется право по желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через шесть месяцев. В министерстве при этом напомнили, что перед прививками от ковида нет необходимости сдавать анализы на антитела. Там заявили о важности своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не проверять наличие антител перед прививкой от ковида, так как это может замедлить процесс массовой вакцинации и сделать её более дорогой.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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