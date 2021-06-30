В Минздраве рассказали о переходе на "рутинную" вакцинацию от ковида после достижения коллективного иммунитета

После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу вакцинация будет проходить в плановом режиме — раз в год. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесённого заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции", — пояснили в ведомстве.

При этом за гражданином останется право по желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через шесть месяцев. В министерстве при этом напомнили, что перед прививками от ковида нет необходимости сдавать анализы на антитела. Там заявили о важности своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.