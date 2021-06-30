Путин — об инциденте с Defender: Даже если бы мы его потопили, мир бы не встал на грань Третьей мировой
Президент РФ подчеркнул, что организаторы этой провокации "знают, что они не могут выйти победителями из этой войны".
Фото © LIFE
Путин — об инциденте с Defender: Даже если бы мы его потопили, мир бы не встал на грань Третьей мировой. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, однако подчеркнул, что он не вылился бы в Третью мировую войну.
"Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно! Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделал, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", — отметил глава государства.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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