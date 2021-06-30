Путин — о мошенниках, обокравших ветерана: Это просто подонки

Президент Владимир Путин подверг резкой критике злоумышленников, обокравших ветерана ВОВ Василия Пронина, сидевшего рядом с российским лидером на Параде Победы 9 Мая на Красной площади в Москве. Речь об этом зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

"Даже не хочу комментировать. Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых, ветеранов. И с этим надо бороться", — отметил глава государства.

Путин добавил, что рост преступлений подобного рода значительный — 25%, а одна из причин кроется в незаконном обороте личных данных.

"В этом направлении государство и правоохранительные органы должны самым серьёзным образом поработать", — добавил российский лидер.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали героя войны. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку.