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"Ну хорошо, не признавайте дальше": Путин высказался о непризнании зарубежными странами присоединения Крыма к России

В 2014 году полуостров воссоединился с РФ — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей Крыма.

30 июня, 10:35

Фото © Pixabay

Владимир Путин высказался о непризнании зарубежными странами присоединения Крыма к России. Видео © LIFE

Лидер РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии высказался о непризнании Крыма российским рядом зарубежных стран.

"Эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, они там что-то не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?" — указал глава государства, вспомнив о недавнем инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

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Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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Прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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