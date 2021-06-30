Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
Переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств.
Фото © Kremlin
Владимир Путин объяснил, зачем встречался с американским лидером Джо Байденом. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии объяснил проведение в Женеве саммита с президентом США Джо Байденом. К главе государства с соответствующим вопросом обратился житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов. Россиянин указал, что после встречи Путина и Байдена Вашингтон вновь начал грозить Москве санкциями, отметив, что от американского лидера "мало что зависит".
"От президента Соединённых Штатов многое зависит. Хотя там своя политическая система, есть определённые сдержки, противовесы, от него многое зависит", — сказал Путин.
Лидер РФ добавил, что Москве удаётся находить ассиметричные ответные меры на санкции. При этом Россия себе во вред действовать не будет, заверил Путин. Президент выразил надежду, что отношения со Штатами войдут в нормальные рамки.
"Я очень рассчитываю на то, что всё-таки осознание того, что мир меняется — и в этом меняющемся мире произойдёт переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, — приведёт к тому, что всё-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединёнными Штатами, войдут в нормальные рамки", — подчеркнул Путин.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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