Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Владимир Путин объяснил, зачем встречался с американским лидером Джо Байденом. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии объяснил проведение в Женеве саммита с президентом США Джо Байденом. К главе государства с соответствующим вопросом обратился житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов. Россиянин указал, что после встречи Путина и Байдена Вашингтон вновь начал грозить Москве санкциями, отметив, что от американского лидера "мало что зависит".

"От президента Соединённых Штатов многое зависит. Хотя там своя политическая система, есть определённые сдержки, противовесы, от него многое зависит", — сказал Путин.

Лидер РФ добавил, что Москве удаётся находить ассиметричные ответные меры на санкции. При этом Россия себе во вред действовать не будет, заверил Путин. Президент выразил надежду, что отношения со Штатами войдут в нормальные рамки.