Путин: Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть

Президент России Владимир Путин напомнил, что, в соответствии с конституцией, в случае сложения главой государства своих полномочий, его обязанности исполняет председатель Правительства РФ. Именно при таких обстоятельствах пришёл к власти сам Путин.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело в том, что в соответствии с нашим основным законом в случае сложения президентом своих полномочий врио становится председатель правительства, и я был председателем правительства", — напомнил хронологию российский лидер, отвечая на вопрос телезрителя из Краснодара в ходе прямой линии.

Путин добавил, что этому предшествовали и другие события. В частности, когда он был директором Федеральной службы безопасности, Ельцин предложил ему стать секретарём Совбеза, и Путину нужно было подобрать себе преемника на пост директора ФСБ.

"На моё удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Ситуация в стране была очень сложной, и брать на себя такую ответственность не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич предложил и мне баллотироваться, я ему сказал: "Борис Николаевич, я думаю, я к этому не готов". Он мне ответил: "Мы ещё к этому вернёмся, вы подумайте", — рассказал Путин.