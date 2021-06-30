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Путин: Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть

Российский лидер, отвечая на вопрос в ходе прямой линии о возможном преемнике, напомнил хронологию своего перехода на работу в Кремль.

30 июня, 11:35
<p>Май 2000 г. Фото © Getty Images</p>

Май 2000 г. Фото © Getty Images

Президент России Владимир Путин напомнил, что, в соответствии с конституцией, в случае сложения главой государства своих полномочий, его обязанности исполняет председатель Правительства РФ. Именно при таких обстоятельствах пришёл к власти сам Путин.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело в том, что в соответствии с нашим основным законом в случае сложения президентом своих полномочий врио становится председатель правительства, и я был председателем правительства", — напомнил хронологию российский лидер, отвечая на вопрос телезрителя из Краснодара в ходе прямой линии.

Путин добавил, что этому предшествовали и другие события. В частности, когда он был директором Федеральной службы безопасности, Ельцин предложил ему стать секретарём Совбеза, и Путину нужно было подобрать себе преемника на пост директора ФСБ.

"На моё удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Ситуация в стране была очень сложной, и брать на себя такую ответственность не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич предложил и мне баллотироваться, я ему сказал: "Борис Николаевич, я думаю, я к этому не готов". Он мне ответил: "Мы ещё к этому вернёмся, вы подумайте", — рассказал Путин.

"Тема вызывает живой интерес". В Кремле ответили на рассуждения о преемниках Путина

"Тема вызывает живой интерес". В Кремле ответили на рассуждения о преемниках Путина

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике в интервью американским СМИ, пообещал поддержать преданных России людей. Глава государства отметил, что когда-то всем будет замена, однако выразил уверенность, что фундаментальные основы российской государственности будут такими, что страна будет с уверенностью смотреть в будущее.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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