Путин назвал процент школ в России, которые нуждаются в ремонте. Видео © LIFE

В России необходимо построить 1300 новых школ на смену тем, что находятся в аварийном состоянии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас около 40 тысяч школ в России, некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они должны быть приведены в нормативное состояние, а также нужно строить новые школы, стране нужно 1300 школ примерно", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Президент уточнил, что примерно 60% учебных заведений нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном. Однако деньги на эти мероприятия уже запланированы, а программа практически свёрстана, заверил Путин. Чтобы попасть в неё, руководителям регионов следует сделать соответствующие заявки, уточнил президент.