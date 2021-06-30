Путин назвал процент школ в России, которые нуждаются в ремонте
Деньги на эти мероприятия запланированы, а главам регионов нужно только оставить соответствующую заявку.
Путин назвал процент школ в России, которые нуждаются в ремонте. Видео © LIFE
В России необходимо построить 1300 новых школ на смену тем, что находятся в аварийном состоянии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас около 40 тысяч школ в России, некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они должны быть приведены в нормативное состояние, а также нужно строить новые школы, стране нужно 1300 школ примерно", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Президент уточнил, что примерно 60% учебных заведений нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном. Однако деньги на эти мероприятия уже запланированы, а программа практически свёрстана, заверил Путин. Чтобы попасть в неё, руководителям регионов следует сделать соответствующие заявки, уточнил президент.
Ранее Владимир Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году. По словам российского лидера, единовременная выплата по 10 тысяч рублей распространяется на всех детей, достигших школьного возраста.
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