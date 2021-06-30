Путин пообещал разобраться с коммунальными счетами по 70 тысяч в Тюменской области

Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии на вопрос из посёлка Демьянка Тюменской области. Люди там пожаловались, что вскоре после переезда из аварийного жилья им прислали квитанции за коммунальные услуги от 40 до 70 тысяч рублей. Глава государства на это отметил, что цифры за воду и за счётчик обескураживают.