Путин пообещал разобраться с коммунальными счетами по 70 тысяч в Тюменской области
Глава государства назвал счастьем иметь возможность из трущоб перебраться в нормальное жильё, но это не должно сопровождаться поборами.
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Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии на вопрос из посёлка Демьянка Тюменской области. Люди там пожаловались, что вскоре после переезда из аварийного жилья им прислали квитанции за коммунальные услуги от 40 до 70 тысяч рублей. Глава государства на это отметил, что цифры за воду и за счётчик обескураживают.
"Обещаю, что обязательно с этим поработаем и выясним всё, что происходит. Я вас понимаю, неоднократно посещал аварийное жильё. Большое счастье, когда из трущоб перебираются в нормальное жильё. Это должно сопровождаться не поборами, а поддержкой эксплуатации этого жилья", — сказал глава государства.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
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