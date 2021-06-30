Путин: У каждой территории России будет куратор из правительства
Власти протестируют функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу.
Путин: У каждой территории России будет куратор из правительства. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за вице-премьерами планируется закрепить кураторство конкретных территорий страны по аналогии с Дальним Востоком (этот регион курирует вице-премьер Юрий Трутнев. — Прим. Лайфа).
"Да, мы так договорились, посмотрим, как будет эта система функционировать в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу", — отметил глава государства в ходе прямой линии.
Напомним, общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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