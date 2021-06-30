Путин: У каждой территории России будет куратор из правительства. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за вице-премьерами планируется закрепить кураторство конкретных территорий страны по аналогии с Дальним Востоком (этот регион курирует вице-премьер Юрий Трутнев. — Прим. Лайфа).

"Да, мы так договорились, посмотрим, как будет эта система функционировать в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу", — отметил глава государства в ходе прямой линии.