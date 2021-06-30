Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России
По словам главы государства, функционированию мессенджера в стране ничего не угрожает.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что власти договорились с мессенджером Telegram о законной работе в стране и блокировка ему больше не грозит.
"Мы и с Telegram договорились, работает же, всё нормально!" — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Ранее Лайф сообщал, что в мессенджере Telegram появились групповые видеозвонки. В новой версии теперь есть и функция трансляции экрана, которая весьма удобна для совещаний и презентаций. Среди нововведений — анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.
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