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Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России

По словам главы государства, функционированию мессенджера в стране ничего не угрожает.

30 июня, 11:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин рассказал, что власти договорились с мессенджером Telegram о законной работе в стране и блокировка ему больше не грозит.

"Мы и с Telegram договорились, работает же, всё нормально!" — сказал глава государства в ходе прямой линии.

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Ранее Лайф сообщал, что в мессенджере Telegram появились групповые видеозвонки. В новой версии теперь есть и функция трансляции экрана, которая весьма удобна для совещаний и презентаций. Среди нововведений — анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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