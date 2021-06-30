"Они нас посылают подальше": Путин ответил на вопрос тиктокера о блокировке зарубежных соцсетей
Российский лидер отметил, что такие платформы должны соблюдать законодательство РФ. При этом ничего особенного от них не требуется.
Путин ответил на вопрос тиктокера о блокировке зарубежных соцсетей. Видео © Трансляция
Президент Росиии Владимир Путин заявил, что власти не планируют блокировать популярные зарубежные соцсети и видеохостинги, такие как TikTok, Instagram и другие, на территории страны, однако в отношениях с руководством таких платформ есть проблемы. Об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос экс-участника тикток-дома Dream Team House Никиты Левинского.
"Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требований и российские законы", — сказал Путин.
Он отметил, что у граждан РФ, которые популярны в медиасфере, должно быть чувство собственного достоинства. А действия соцсетей, которые говорят, что будут работать на территории страны, но при этом, в случае если властям что-то не нравится, "дают бусы" и предлагают радоваться "тому, что дали, что хорошо блестит, унижают достоинство жителей государства".
Путин подчеркнул, что соцсети должны подчиняться российскому законодательству, тем более что ничего особенного от них не требуется — на первом этапе такие платформы должны открыть на территории РФ свои официальные полноценные представительства. Он добавил, что некоторые из них уже готовы это осуществить. Президент ещё раз отметил, что у России нет планов кого-то закрывать и блокировать, а также отметил важность, дать отечественным блогерам возможность развиваться и проявлять себя.
Ранее Лайф рассказывал, что Twitter, Facebook и Telegram грозят новые многомиллионные штрафы из-за запрещённого в России контента. В суд уже поступило несколько протоколов в отношении соцсетей, штраф по каждому из которых составляет четыре миллиона рублей.
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