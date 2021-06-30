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Путин — о газификации в регионах: Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом

11 июня президент подписал закон, согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

30 июня, 10:47

Президент РФ прокомментировал вопрос газификации в регионах. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с газификацией в регионах. Он подчеркнул, что проведение газа до домовладений россиян будет бесплатным и оно обязательно будет обеспечено.

"Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. Газовая труба где-то рядом, и к вашему участку должна быть подведена бесплатно труба", — отметил глава государства. "Всё, что связано с подведением трубы до забора, до вашего домовладения, должно быть сделано бесплатно".

Напомним, ещё в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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