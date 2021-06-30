Путин — о газификации в регионах: Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом

Президент РФ прокомментировал вопрос газификации в регионах. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с газификацией в регионах. Он подчеркнул, что проведение газа до домовладений россиян будет бесплатным и оно обязательно будет обеспечено.

"Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. Газовая труба где-то рядом, и к вашему участку должна быть подведена бесплатно труба", — отметил глава государства. "Всё, что связано с подведением трубы до забора, до вашего домовладения, должно быть сделано бесплатно".