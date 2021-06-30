Путин призвал верить данным Голиковой о 2,5% заболевающих ковидом после вакцинации
При этом сам глава государства ранее напоминал, что такие пациенты болеют без тяжёлых последствий.
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Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, которая сообщила о 2,5% заболевающих после вакцинации от коронавируса, можно верить. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно [можно верить]. Потому что она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чём говорит", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
При этом сам Владимир Путин ранее заметил, что после вакцинации почти 10% людей могут заразиться CoViD-19, однако болеют в этом случае без тяжёлых последствий.
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