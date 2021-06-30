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Путин призвал верить данным Голиковой о 2,5% заболевающих ковидом после вакцинации

При этом сам глава государства ранее напоминал, что такие пациенты болеют без тяжёлых последствий.

30 июня, 10:43
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, которая сообщила о 2,5% заболевающих после вакцинации от коронавируса, можно верить. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно [можно верить]. Потому что она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чём говорит", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

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При этом сам Владимир Путин ранее заметил, что после вакцинации почти 10% людей могут заразиться CoViD-19, однако болеют в этом случае без тяжёлых последствий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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