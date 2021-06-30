Путин назвал все российские вакцины от ковида абсолютно безвредными
Многие даже не замечают, что сделали прививку. Это тоже важно для некоторых граждан, заметил глава государства.
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Каждый житель России может выбрать любую отечественную вакцину для прививки от коронавируса, ведь они все являются безвредными. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"У нас все вакцины абсолютно безвредны, человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Путин также отметил, что препарат "Эпиваккорона" от центра "Вектор" после вакцинации не вызывает даже повышения температуры.
Ранее Владимир Путин назвал число привитых от коронавируса россиян. Глава государства уточнил, что тяжёлых последствий в стране после вакцинации не зарегистрировано.
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