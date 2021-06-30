Путин назвал незаконным отказ в выплате пособия по безработице

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права отказать в выплатах по безработице гражданам, которые зарегистрировались на бирже труда.

"Если человек потерял работу, зарегистрировался на бирже труда, ему не имеют права отказать в соответствующих льготах. Это незаконно", — сказал глава государства в ходе ежегодной прямой линии.