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Путин назвал незаконным отказ в выплате пособия по безработице

Глава государства отвечает на вопросы граждан с 12:00 в рамках ежегодной прямой линии.

30 июня, 11:04

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права отказать в выплатах по безработице гражданам, которые зарегистрировались на бирже труда.

"Если человек потерял работу, зарегистрировался на бирже труда, ему не имеют права отказать в соответствующих льготах. Это незаконно", — сказал глава государства в ходе ежегодной прямой линии.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского президента во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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