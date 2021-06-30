СК начал проверку по обращению жителя Омска к Путину о лишении звания ветерана труда

В Омске проводится доследственная проверка после обращения пенсионера Владимира Василькова к президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии. Об этом сообщает СУ СК РФ по области. Россиянин пожаловался главе государства на лишение звания ветерана труда.

"В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка", — указано в релизе ведомства.

Напомним, в рамках ежегодной прямой линии к президенту обратился житель Омска Владимир Васильков. Мужчина рассказал, что был лишён звания ветерана труда Омской области после увеличения пенсии. Васильков пожаловался, что ему "в душу наплевали". Путин назвал решение о лишении звания абсолютно необоснованным. Глава государства напомнил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют.