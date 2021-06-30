На системы прямой линии с Путиным совершаются DDoS-атаки

Ведущие прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили о том, что на системы программы совершаются мощные DDoS-атаки. Из-за этого и происходят сбои в связи с россиянами.

Напомним, общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

