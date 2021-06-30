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На системы прямой линии с Путиным совершаются DDoS-атаки

Программа идёт уже третий час, россияне задали президенту более 1,5 млн вопросов.

30 июня, 11:27

На системы прямой линии с Путиным совершаются DDoS-атаки. Видео © LIFE

Ведущие прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили о том, что на системы программы совершаются мощные DDoS-атаки. Из-за этого и происходят сбои в связи с россиянами.

"Шутите? Серьёзно?" — отреагировал на это сообщение президент.

Напомним, общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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