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Путин назвал чушью теории заговора о ковиде и дал совет антипрививочникам

Глава государства отметил, что, как только происходит вспышка инфекции, "все бегут быстрей-быстрей вакцинироваться".

30 июня, 11:32

Фото © Pixabay

Владимир Путин назвал чушью теории заговора о ковиде и дал совет антипрививочникам. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии назвал чушью теории заговора по поводу коронавирусной инфекции, в частности рассуждения о сговоре глав различных государств по поводу пандемии CoViD-19.

"Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю, откуда берут, что <…> во всём мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живёт сегодняшний мир? Взяли, собрались и сговорились — ну это же чушь!" — заявил российский лидер.

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Говоря о тех, кто выступает против вакцинации, Путин отметил, что таких людей много. Антипрививочникам российский лидер посоветовал прислушиваться к специалистам, а не к людям, которые мало что понимают. Как указал президент, всегда были люди, считающие, что не нужно делать никакие прививки.

"Таких людей много. Диссиденты прививочные. Их достаточно много и у нас в стране, и за границей. Что происходит с ними? О чём говорят специалисты? Когда вакцинация идёт широким фронтом против остальных инфекций, вроде всё становится нормально и нет необходимости, люди считают, прививаться. Что прививаться? Никто и так не болеет почти что. Как только начинает снижаться до определённого порога — бам, и откуда ни возьмись появляются вспышки. И тогда все уже бегут быстрей-быстрей вакцинироваться", — добавил Путин.

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Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации. При этом глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью прививок. Президент вспомнил о советском опыте обязательной вакцинации.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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