"Ты в школе такая же тупая?": Появилось видео избиения ребёнка тренером, заставившим юных гимнасток садиться на шпагат в поезде

Женщина даёт маленькой спортсменке подзатыльник, а затем бьёт руками о брусья, сопровождая это оскорблениями.