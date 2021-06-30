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"Ты в школе такая же тупая?": Появилось видео избиения ребёнка тренером, заставившим юных гимнасток садиться на шпагат в поезде

Женщина даёт маленькой спортсменке подзатыльник, а затем бьёт руками о брусья, сопровождая это оскорблениями.

30 июня, 11:37

Очевидец снял занятие со скандальным тренером из Балакова. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео тренировки со скандальным тренером из Детской спортивной школы № 1 города Балаково, которая заставляла юных гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда и обзывала. Судя по нему, женщина и раньше срывалась на своих подопечных.

На кадрах из спортзала слышно, как женщина оскорбляет маленькую воспитанницу и лупит по голове. Она даёт малышке подзатыльник, а затем бьёт руками о брусья.

"Ты в школе такая же тупая, что ли", обращается при этом тренер к воспитаннице.

"Зашугала всех": Юные гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера из скандального видео со шпагатами в поезде

"Зашугала всех": Юные гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера из скандального видео со шпагатами в поезде

Напомним, скандальный инцидент произошёл 29 июня. Тренер по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна С. заставляла юных воспитанниц садиться на шпагат на верхней полке в поезде, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ситуацию пришлось вмешаться пассажирам и полиции. При этом гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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