"Ты в школе такая же тупая?": Появилось видео избиения ребёнка тренером, заставившим юных гимнасток садиться на шпагат в поезде
Женщина даёт маленькой спортсменке подзатыльник, а затем бьёт руками о брусья, сопровождая это оскорблениями.
Очевидец снял занятие со скандальным тренером из Балакова. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео тренировки со скандальным тренером из Детской спортивной школы № 1 города Балаково, которая заставляла юных гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда и обзывала. Судя по нему, женщина и раньше срывалась на своих подопечных.
На кадрах из спортзала слышно, как женщина оскорбляет маленькую воспитанницу и лупит по голове. Она даёт малышке подзатыльник, а затем бьёт руками о брусья.
"Ты в школе такая же тупая, что ли", — обращается при этом тренер к воспитаннице.
"Зашугала всех": Юные гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера из скандального видео со шпагатами в поезде
Напомним, скандальный инцидент произошёл 29 июня. Тренер по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна С. заставляла юных воспитанниц садиться на шпагат на верхней полке в поезде, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ситуацию пришлось вмешаться пассажирам и полиции. При этом гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера.
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