Дочь пропавших на яхте в Атлантике туристов из Петербурга выдвинула версию их исчезновения
3 июня Олег Гирсон и Елена Соколова направлялись с Канарских островов в сторону Мадейры, после этого на связь они больше не выходили.
Фото © VK / Нина Гирсон
Поиски пропавших в Атлантическом океане туристов из Санкт-Петербурга Олега Гирсона и Елены Соколовой пока не увенчались успехом, родственники пытаются организовать их розыск на международном уровне. Об этом рассказала "Звезде" дочь Олега Гирсона Нина.
По словам девушки, в последний раз её родители выходили на связь 3 июня. В тот день они отправились на личной яхте с Канарских островов в сторону Мадейры. По ходу пути они обещали периодически звонить, чтобы узнавать погоду и направление ветра, однако связи с ними больше не было. Нина Гирсон предположила, что могли произойти неполадки с яхтой, проблем со здоровьем у её отца не было.
"Зная опытность людей, особенно папы, я в нём не то что на сто процентов, я в нём на двести процентов уверена. Скорее всего, с яхтой что-то случиться могло, поломки какие-то, и они там где-нибудь дрейфуют. А Атлантика — это уже масштабное мероприятие... Могут подобрать, а может выкинуть течением так, что там суда не ходят", — выдвинула свою версию Нина Гирсон.
Напомним, что петербургские туристы перестали выходить на связь 3 июня. Интернет-связи на яхте не было, только мобильные телефоны. Олег Гирсон поддерживал связь со своим другом, который передавал ему навигационную информацию. Последние фотографии и видео на своей странице в соцсети мужчина опубликовал 31 мая — ещё с Канарских островов.
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