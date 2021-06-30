Дочь пропавших на яхте в Атлантике туристов из Петербурга выдвинула версию их исчезновения

Поиски пропавших в Атлантическом океане туристов из Санкт-Петербурга Олега Гирсона и Елены Соколовой пока не увенчались успехом, родственники пытаются организовать их розыск на международном уровне. Об этом рассказала "Звезде" дочь Олега Гирсона Нина.

По словам девушки, в последний раз её родители выходили на связь 3 июня. В тот день они отправились на личной яхте с Канарских островов в сторону Мадейры. По ходу пути они обещали периодически звонить, чтобы узнавать погоду и направление ветра, однако связи с ними больше не было. Нина Гирсон предположила, что могли произойти неполадки с яхтой, проблем со здоровьем у её отца не было.

"Зная опытность людей, особенно папы, я в нём не то что на сто процентов, я в нём на двести процентов уверена. Скорее всего, с яхтой что-то случиться могло, поломки какие-то, и они там где-нибудь дрейфуют. А Атлантика — это уже масштабное мероприятие... Могут подобрать, а может выкинуть течением так, что там суда не ходят", — выдвинула свою версию Нина Гирсон.