Власти объяснили, почему пожаловавшийся Путину ветеран труда из Омска перестал получать доплату

Пенсионер из Омска Владимир Васильков лишился ежемесячной социальной выплаты в 550 рублей в связи с превышением размера дохода, установленного законодательством. Об этом Лайфу объяснили в Министерстве труда и социального развития Омской области.

"С 2016 года законом был установлен критерий нуждаемости в виде ограничения дохода при предоставлении выплаты. С этого времени на получение выплаты имеют право обладатели звания "Ветеран Омской области", доход которых составляет не более 175% величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рубль", — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что в 2018 году в Минфин РФ направлялся законопроект, предусматривающий выплаты всем омичам, имеющим звание ветерана вне зависимости от дохода, однако он не был поддержан.