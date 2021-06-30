Власти объяснили, почему пожаловавшийся Путину ветеран труда из Омска перестал получать доплату
В 2018 году регион направлял в Минфин законопроект об изменении структуры выплат, однако он не был принят.
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Пенсионер из Омска Владимир Васильков лишился ежемесячной социальной выплаты в 550 рублей в связи с превышением размера дохода, установленного законодательством. Об этом Лайфу объяснили в Министерстве труда и социального развития Омской области.
"С 2016 года законом был установлен критерий нуждаемости в виде ограничения дохода при предоставлении выплаты. С этого времени на получение выплаты имеют право обладатели звания "Ветеран Омской области", доход которых составляет не более 175% величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рубль", — уточнили в ведомстве.
Также отмечается, что в 2018 году в Минфин РФ направлялся законопроект, предусматривающий выплаты всем омичам, имеющим звание ветерана вне зависимости от дохода, однако он не был поддержан.
Напомним, в рамках ежегодной прямой линии к президенту обратился житель Омска Владимир Васильков. Мужчина рассказал, что был лишён звания ветерана труда Омской области после увеличения пенсии. Васильков пожаловался, что ему "в душу наплевали". Путин назвал решение о лишении звания абсолютно необоснованным. Глава государства напомнил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют.
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