"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации
Российский лидер отметил, что такие злоумышленники врут о здоровье людей. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие преступления.
Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации. Видео © Трансляция
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать, чтобы пресекать мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации и справками о противопоказаниях. Он подчеркнул, что об этом знает в том числе министр внутренних дел.
"Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления. В данном случае связан ещё и со здоровьем людей. Абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать подобные правонарушения", — сказал Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации. При этом глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью прививок. Президент вспомнил о советском опыте обязательной вакцинации.
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