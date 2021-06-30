НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации

Российский лидер отметил, что такие злоумышленники врут о здоровье людей. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие преступления.

30 июня, 12:43

Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать, чтобы пресекать мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации и справками о противопоказаниях. Он подчеркнул, что об этом знает в том числе министр внутренних дел.

"Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления. В данном случае связан ещё и со здоровьем людей. Абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать подобные правонарушения", — сказал Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин назвал чушью теории заговора о ковиде и дал совет антипрививочникам

Путин назвал чушью теории заговора о ковиде и дал совет антипрививочникам

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации. При этом глава государства отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью прививок. Президент вспомнил о советском опыте обязательной вакцинации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1