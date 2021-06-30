Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать, чтобы пресекать мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации и справками о противопоказаниях. Он подчеркнул, что об этом знает в том числе министр внутренних дел.

"Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления. В данном случае связан ещё и со здоровьем людей. Абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать подобные правонарушения", — сказал Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.