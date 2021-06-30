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Путин призвал "защитить от произвола" российских олимпийцев из-за политизации спорта

По словам главы государства, данная тема по-прежнему актуальна и никуда не ушла из повестки.

30 июня, 14:47

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что интересы и права представителей олимпийской сборной нашей страны должны быть защищены из-за политизации, которая имеется в спорте.

"Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций", — подчеркнул Путин на встрече с российскими олимпийцами.

По словам главы государства, особое внимание будет уделено юридической поддержке представителей нашей страны во время Игр в Токио. При этом тема политизации спорта по-прежнему остаётся актуальной и никуда не ушла из повестки.

Ранее российский лидер заявил, что вся страна будет болеть и поддерживать наших спортсменов во время Олимпийских игр в Токио, и пожелал им удачи на соревнованиях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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