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Прокуратура начала проверку после жалобы Путину на чёрную воду в домах Пскова

Если будут обнаружены какие-либо основания, ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

30 июня, 14:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прокуратура начала проверку качества услуг водоснабжения в многоквартирных домах Пскова и Псковского района после обращения местного жителя Андрея Тарасова на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Мужчина сообщил главе государства, что в их новостройке течёт чёрная вода.

"Прокуратура проведёт проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — заверили в ведомстве.

"Люди не могут жить в таких условиях": Путин ужаснулся видео с чёрной водой в домах Пскова и пообещал помочь в решении проблемы

"Люди не могут жить в таких условиях": Путин ужаснулся видео с чёрной водой в домах Пскова и пообещал помочь в решении проблемы

Напомним, прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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