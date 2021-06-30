Прокуратура начала проверку после жалобы Путину на чёрную воду в домах Пскова

Прокуратура начала проверку качества услуг водоснабжения в многоквартирных домах Пскова и Псковского района после обращения местного жителя Андрея Тарасова на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Мужчина сообщил главе государства, что в их новостройке течёт чёрная вода.

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Напомним, прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.