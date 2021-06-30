"Буду на печке сидеть": Путин рассказал, чем займётся после отставки

Ранее российский лидер ответил на вопрос о своём преемнике. Он заявил, что рассчитывает, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.