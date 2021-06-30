"Буду на печке сидеть": Путин рассказал, чем займётся после отставки
Ранее российский лидер ответил на вопрос о своём преемнике. Он заявил, что рассчитывает, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.
Путин рассказал, чем займётся после отставки. Видео © Трансляция
Ведущие ежегодной прямой линии с президентом задали вопрос российскому лидеру Владимиру Путину о том, где он будет работать после отставки.
"А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", — ответил Путин смеясь.
А ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своём преемнике. Он рассчитывает, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.
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