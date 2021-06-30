Путин заявил, что поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что в период избирательной кампании перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре, намерен поддерживать "Единую Россию". По его словам, партия не даёт невыполнимых обещаний.

"Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом её поддерживаю, и, так или иначе, и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорят о том, что я намерен поддержать её и в ходе избирательной кампании", — ответил российский лидер на вопрос о его отношении к партии "Единая Россия".