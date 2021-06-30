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Опубликовано 30 июня 2021, 15:49

Путин заявил, что поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Он отметил, что был создателем данной партии, и отметил её успехи в принятии важных для страны решений.

Путин заявил, что поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что в период избирательной кампании перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре, намерен поддерживать "Единую Россию". По его словам, партия не даёт невыполнимых обещаний.

"Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом её поддерживаю, и, так или иначе, и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорят о том, что я намерен поддержать её и в ходе избирательной кампании", — ответил российский лидер на вопрос о его отношении к партии "Единая Россия".

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

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Алексей Дёмин
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