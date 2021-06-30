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Путин рассказал о состоянии федеральных и региональных дорог в России

Глава государства заметил, что на первом этапе государство занималось магистралями, создающими каркас страны.

30 июня, 12:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России 85% дорог федерального значения уже приведены в нормативное состояние, к 2024 году планируется ремонт 50% региональных и местных трасс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблема дорог известна. У нас дороги делятся на несколько категорий: федеральные трассы, региональные и местного значения. Федеральных трасс у нас 60 тысяч километров, а региональных — свыше 500 тысяч км. И более миллиона километров дорог местного значения. На первом этапе государство занималось федеральными дорогами, потому что они создают каркас всей сети, это основные магистрали. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Он отметил, что к 2024 году 50% региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние, а в случае с местными дорогами этот показатель должен составить 80–85%.

Путин также ответил жительнице Лесосибирска, которая сняла затопленную дорогу в посёлке Боровое. В 2020 году во время ремонта там была неправильно установлена дренажная труба, из-за чего вода не уходит, а, наоборот, поднимается. Жители обращались в администрацию города, однако ответ получен не был. Он назвал это явной ошибкой тех, кто строил дорогу, и заверил, что обязательно обсудит эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом, и пообещал решить вопрос.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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